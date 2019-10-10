تحالف سائرون يعلن استمراره بالمقاطعة البرلمانية

تحالف سائرون يعلن استمراره بالمقاطعة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري، الخميس، استمراره بمقاطعة جلسات مجلس النواب، فيما كشف عن وزارات مشمولة بالتعديل الوزاري.وقال النائب عن التحالف عباس عليوي، في حديث صحفي ، إن “تحالف سائرون مازال مقاطع لجلسات مجلس النواب، ولم يشارك في جلسة اليوم، بسبب استخدام الحكومة العراقية العنف والقوة ضد المتظاهرين، ونحن سوف نستمر بمقاطعة الجلسات الى حين وجود حل حقيقي وليس حلا ترقيعيا”.وبين عليوي أن “التعديل الوزاري، هو عبارة تبديل للوجوه فهو حل ترقيعي، وهذا التعديل جاء وفق اتفاقات سياسية، الهدف منها امتصاص غضب الشارع العراقي”.وأضاف انه “وفق المعلومات المتوفرة لدينا ان التعديل الوزاري، سوف يشمل (وزارة الصناعة، وزارة الشباب، وزارة الزراعة) وغيرها، بالإضافة إلى أمانة بغداد، وهذا التعديل جاء باتفاق سياسي”.وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد طالب في وقت سابق، مجلس النواب، بمنحه صلاحيات لإكمال كابينته الوزارية، فيما تعهد بإجراء حزمة من الاصلاحات للقضاء على الفساد، وإجراء تعديل وزاري.

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