تحالف سائرون يعلن رفضه للسهيل

تحالف سائرون يعلن رفضه للسهيل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، الخميس (19 كانون الأول 2019)، أن اختيار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، خطوة تؤزم الموقف والشارع المحتج.وقال العميري في تصريح صحفي، إن “هناك اتفاقا شبه نهائي بين مكونات تحالف البناء على ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الحكومة” معتبراً أن “هذه الخطوة غير موفقة وتؤزم الموقف والشارع المحتج”.وأضاف، أن “تحالف سائرون بالضد من ترشيح السهيل لتشكيل الحكومة، كونه جُرب سابقا وشخصية متحزبة ونحن مع ترشيح شخصية مستقلة من داخل ساحات التظاهرات أو مؤيدٍ منها على اقل تقدير”.ولفت الى أن “صفحة ترشيح محمد شياع السوداني انطوت واصبحت من الماضي، وتراجعت حظوظه بعدما أقدم تحالف البناء على تقديم اسم السهيل لخلافة عبد المهدي”.

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