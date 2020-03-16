تحالف سائرون يعلن انسحابه من لجنة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء

تحالف سائرون يعلن انسحابه من لجنة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف سائرون، الاثنين، عدم الاتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة.وقال رئيس التحالف، نبيل الطرفي، إن “اللجنة السباعية لم تتوصل الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية”. وأضاف، أن “تحالف سائرون علّق عمله، كعضو في اللجنة السباعية، ولا نحضر اجتماع آخر لها، لانها لم تصل إلى اتفاق جديد بشأن حسم اسم رئيس الوزراء”.وأوضح الطرفي ، أن “التحالف أبلغ رئيس الجمهورية، برهم صالح، بممارسة صلاحياته الدستورية، واختيار مكلف جديد برئاسة الوزراء”، لافتاً إلى أنه “لا توجد خلافات ولكننا لم نتوصل إلى تفاهمات”. وأردف الطرفي: “لذا على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف”.

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