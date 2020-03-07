تحالف سائرون يهدد كعادته بالتظاهرات إذا لم تمرر الحكومة الجديدة!

بغداد/شبكة أخبار العراق- اوضح النائب عن سائرون، اسعد عبد السادة، السبت، موقف تحالفه في حال نجح الفريق الرافض لمحمد توفيق علاوي بتمرير مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بتأييد داخل البرلمان.

وقال عبد السادة في حديث صحفي، إنه “اذا كان هناك عدد كاف لانعقاد جلسة وتمرير أية حكومة من الطرف الاخر فهذا يعتبر مثالاً حقيقيا للديمقراطية، ولكن هذه الشخصية هل سترضي الشارع؟”.

وبخصوص احتمالية لجوء سائرون لخيار تحريك الشارع، أكد أن “سائرون جزء من الشعب العراقي ولا يوجد ما يمنع ذلك”.

وبين أن “الكتل الاخرى تعلن الابتعاد عن المحاصصة في العلن وتبحث عنها في السر والغرف المظلمة وعليها ان تحدد هل هي مع ما يريده المتظاهرون بشأن اجراء الانتخابات وطريقة اجرائها”، مبينا أنه “اذا كان الطرف الاخر الذي يدعي انه مع مطالب المتظاهرين قادراً على تنفيذها فليحققها لهم ويستجيب لمطالبهم”.