تحالف سائرون:8 مليارات دولار قيمة الفساد بخط أنبوب نفط البصرة -العقبة

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء (17 نيسان 2019)، عن فساد كبير بمشروع انشاء خط انابيب البصرة – العقبة تصل قيمته لـ 8 مليارات دولار.وقال رئيس التحالف حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إنه “ضمن سلسلة ملفات الفساد التي تعهد تحالف سائرون على تقديمها، هناك ملف خطير جدا، يفقد العراق بسببه عشرات المليارات من الدولارات”، مبينا أن “مشروع مد خط انبوب من النفط الخام من محافظة البصرة الى العقبة، رصدت له الحكومة أكثر من 10 مليار دولار، بينما يؤكد الخبراء أن هذا المشروع ممكن أن ينجز بمليارين دولار، وخلال مدة لا تتجاوز الاربع سنوات”.