تحالف سياسي في مرحلة “المخاض”بين المالكي والعبادي والحكيم

تحالف سياسي في مرحلة “المخاض”بين المالكي والعبادي والحكيم
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الأربعاء، وجود اتفاق مع ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة على “توحيد المواقف” داخل مجلس النواب، مرجحة تطور هذا الاتفاق إلى تشكيل جبهة موحدة.وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح  صحفي، إن “اتفاقا ثلاثيا جرى بين كتل النصر والحكمة ودولة القانون لتوحيد المواقف ازاء داخل مجلس النواب عند تشريع القوانين او القرارات التي تطرح للتصويت”.وأضافت جودت، ان “الاتفاق لايعني اعلان تحالف جديد وانما لتوحيد الرؤى والمواقف النيابية”، لافتة إلى أن “هذا الاتفاق اذا ماسار وفق ما تم الاتفاق عليه ربما سيتطور مستقبلا الى تشكيل جبهة سياسية موحدة”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي كشف، مساء امس الثلاثاء، عن اتفاق مبدئي بين ائتلاف النصر ودولة القانون وتيار الحكمة على تشكيل تحالف داخل البرلمان.وافاد مصدر سياسي رفيع اليوم الاربعاء، ان التحالف الجديد جاء بامر من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاستعداد لاندماج العراق مع ايران نواتها تحالف البناء بزعامة هادي العامري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *