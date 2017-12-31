تحالف صالح:أكثر من نصف مليون ناخب في كردستان “فضائي”
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- قال تحالف الديمقراطية والعدالة برئاسة، برهم صالح، السبت، إن هناك نصف مليون اسم “مشكوك فيه” في سجلات ناخبي إقليم كردستان.وقال المتحدث باسم التحالف، ريبوار كريم، في تصريح صحفي له اليوم: إن “هناك أكثر من نصف مليون ناخب في كردستان مشكوك فيهم”، مبينا أن “هناك الكثير من الأسماء المتكررة”.وأوضح كريم، أنه “بحسب مصادر مفوضية الانتخابات هناك أكثر من 120 ألف ناخب أعمارهم أقل من 18 سنة، وهناك أكثر من 24 ألف ناخب بين النازحين واللاجئين، وهناك أكثر من 65 ألف ناخب متوفين ما زالت أسماؤهم موجودة في قوائم الناخبين”.وأضاف أن “هناك نحو 42 ألف ناخب أعمارهم أكبر من 90 سنة”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “هناك أسماء موجودة في سجل الناخبين من مواليد سنة 1870”.وبين كريم، أنه “في حال احتساب 18 ألف صوت لكل مقعد ستشكل هذه الأسماء المشكوك فيها نحو 30 مقعدا في البرلمان الكردستاني”، معتبرا أن “هذه الأصوات ذهبت خلال الانتخابات الماضية إلى صناديق الأحزاب الحاكمة ومنه حزب بارزاني”.وتابع “بحسب معلوماتنا فإنه لحد الآن لا توجد آليات واضحة لتطهير سجل الناخبين باستثناء محاولات إزالة أسماء الناخبين المتوفين البالغ عددهم 65 ألف فقط”، مؤكدا “ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير سجل الناخبين والتدقيق فيه”.ونوه المتحدث باسم تحالف برهم صالح، إلى أنه “في حال إجراء انتخابات نزيهة في كردستان ستؤدي إلى تغيير في المعادلة السياسية، وفي حال غياب الإرادة لإجراء انتخابات نزيهة فإن الإقليم لن يشهد أي تغييرات في خارطته السياسية”.