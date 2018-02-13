تحالف صالح يحذر أحزاب السلطة في كردستان من عمليات التزوير والاستغلال في الانتخابات القادمة

تحالف صالح يحذر أحزاب السلطة في كردستان من عمليات التزوير والاستغلال في الانتخابات القادمة
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- حذر ريبوار كريم، المتحدث باسم تحالف العدالة والديمقراطية بزعامة برهم صالح، اليوم الثلاثاء، من استغلال اصحاب المناصب في اقليم كردستان نفوذهم بكسب اصوات الناخبين.وقال كريم في حديث صحفي له اليوم: إننا “نحذر احزاب السلطة في اقليم كردستان من استخدام المال السياسي ونفوذهم في السلطة والمناصب للضغط على المواطنين لكسب اصواتهم”.وأضاف: “سنستخدم حقنا باتخاذ السبل القانونية والمدنية لمنع حصول مثل هذه الحالات ومواجهة الخروقات التي من الممكن ان تحصل في الانتخابات المقبلة لأنها تعد ضربا للأسلوب الديمقراطي وستساهم بعودة الفاسدين الى السلطة”.واشار الى ان “احزاب المعارضة في اقليم كردستان تدعو الى اتخاذ عدد من الاجراءات التي تمنع استغلال السلطة والمناصب وهي تقترح سحب الصلاحيات من اصحاب الدرجات العليا ممن رشحوا للانتخابات المقبلة قبل بالانتخابات بمدة معينة لمنع استغلال نفوذهم”.وكانت مفوضية الانتخابات قد ثبتت، في وقت سابق، موعد الانتخابات الذي اقترحته الحكومة الاتحادية، في أيار المقبل، الأمر الذي عضدته المحكمة الاتحادية بعد لجوء كتل سياسية اليها للبت بموضوع التوقيتات الدستورية للإنتخابات، مؤكدة على “الالتزام بها”.

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