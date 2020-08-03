تحالف “عراقيون”:المحافظة الكبيرة ستكون ثلاث دوائر انتخابية والصغيرة دائرتين

تحالف “عراقيون”:المحافظة الكبيرة ستكون ثلاث دوائر انتخابية والصغيرة دائرتين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، الاثنين، ان المحافظة الكبيرة ستكون لثلاث دوائر انتخابية والصغير دائرتين، مبينا ان الانتخابات من الممكن اجراءها في موعدها المحدد في الشهر السادس.وقال خلاطي في تصريح متلفز ، ان “ارادة اجراء الانتخابات المبكرة موجودة من خلال ترحيب الكتل السياسية لها “.واضاف ان “هناك مطالبات بان تكون انتخابات ابكر من الموعد المعلن لرئيس الوزراء وان ارادة شعبية طالبت باجراء الانتخابات المبكرة”.واوضح خلاطي ان ” موعد اجراء الانتخابات فيه مرونة كافية ويعطي اريحية للمفوضية باكمال استعداداتها وان الكتل السياسية ماضية باتجاه الدوائر المتعددة ويبقى شكلها وعددها مختلف بين محافظة واخرى”.واشار الى ان “المحافظة الكبيرة تكون 3 دوائر انتخابية والصغير دائرتين الانتخابات من الممكن اجراءها في موعدها المحدد في الشهر السادس”.

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