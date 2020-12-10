تحالف “عراقيون” يؤكد على عدم دعمه لحكومة الكاظمي

تحالف “عراقيون” يؤكد على عدم دعمه لحكومة الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف عراقيون، الخميس، انه ليس داعما لحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال عضو التحالف النائب حسن خلاطي في تصريح صحفي، ان “حكومة الكاظمي اخفقت كثيرا وسجل البرلمان جملة من الاخفاقات عليها”، لافتا الى ان “تحالف عراقيون ليس داعما او راضي عن حكومة الكاظمي”.واضاف ان “الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية صرف رواتب الموظفين وتأخير صرف الرواتب وارسال الموازنة امر يتحسب على الحكومة ويضاف الى اخفاقها الحكومي”، مبينا ان “قانون الانتخابات الجديد سينتج مسار سياسي جديد يحقق مطلبات الشارع”.واكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان، اليوم ، ان مجلس النواب يعتزم استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من مستشاريه. 

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