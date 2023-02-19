تحالف عزم:إلى متى سكوت الحكومة والقضاء على تجاوزات الحلبوسي؟

تحالف عزم:إلى متى سكوت الحكومة والقضاء على تجاوزات الحلبوسي؟
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في تحالف عزم فيصل الشوكة، اليوم الاحد، الصمت السياسي جراء قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستمالة شيوخ العشائر وتوزيع المناصب، مبينا ان بعض المواطنين قد باعوا أصواتهم مقابل التصويت على الفاسدين في الدورة الانتخابية الماضية.وقال الشوكة في تصريح  صحفي، إن ” محافظة الانبار تعاني من تهميش وانعدام في الخدمات والبنى التحتية بسبب سوء إدارة حزب الحلبوسي للمدينة”، مبينا ان ” ما يروج عنه من خدمات وهمية هي بالاصل عبارة عن اكساء للطرق دون خدمات حقيقية”.وأعرب الشوكة عن استنكاره “للممارسات التي قام بها الحلبوسي في المحافظة من خلال التفرد بالقرار ومحاولة إستمالة شيوخ العشائر بالمحافظة من خلال تقديم الهدايا”.وأشار الى ان “هذا الامر ليس بالبعيد فبعض المواطنين الانباريين قد باعوا اصواتهم سابقا في الانتخابات مقابل كارت لشحن الهاتف قيمته عشرة الاف، ولربما يبيعون اليوم اصواتهم مجددا، وفي هذه الحالة سيبقى وضع المحافظة ضعيفا وتبقى اصواتنا المطالبة بالتغيير هذه الوجوه الكالحة التي هيمنت على القرار في المدينة”.أكد الشيخ احمد الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، امس السبت، استمرار الخلافات بين اقطاب حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، مبينا ان الساعات المقبلة ستشهد اقالات وانشقاق جماعية.

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