تحالف عزم:إلى متى سكوت الحكومة والقضاء على تجاوزات الحلبوسي؟

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حكومة السوداني:آلية جديدة ستستهم في استقرار سعر صرف الدولار
نيجيرفان:إتفاقنا مع السوداني عند تشكيل حكومته سينفذ حتما
السوداني:برنامجي بحاجة إلى دعم المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي
العلاق يبيع أكثر من (700) مليون دولار لمصارف الأحزاب الفاسدة بعنوان “التجارة”!
تعرّف على اسعار صرف الدولار اليوم
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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حسين: لم نذهب إلى واشنطن لمنع دخول الدولار إلى “الجارة إيران”!
منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح
مطالب نيابية بالكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الخيالية
مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي
مهزلة القضاء العراقي..الإفراج عن صديق عمار الحكيم الذي سرق(23) مليار دينار..اللص ماجد النصراوي!!
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