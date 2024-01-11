تحالف عزم:الأحزاب السنّية لديها (13)مقعداً في نينوى ومنصب المحافظ لها

تحالف عزم:الأحزاب السنّية لديها (13)مقعداً في نينوى ومنصب المحافظ لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في تحالف عزم النائب محمد العبد ربه،الخميس، النتائج التي حصل عليها “المكون السني” في الانتخابات المحلية بمحافظة نينوى، بأنها لا تمثل حجم المكون، فيما انتقد تشكيل الأقليات المشمولة بـ”الكوتا” قوائم انتخابية حصلت على مقاعد من الكوتا ومن القوائم، مشيراً  في حديث صحفي، إلى أن تحالفه نجح في تكوين كتلة من 13 عضواً، وسيكون منصب المحافظ من حصته.نحن مع تمثيل المكونات لكن ما تفاجأنا به أن الإخوان بدأوا يشكلون قوائم تتجاوز الكوتا، وهذا ما يمنعه العرف، فيجب أن يكون هناك أدبيات في السياسة، فهل يقبل الواقع السياسي أن آخذ مقاعد في النجف؟، عندما يكون العرب السنة في الموصل 80-85%، وتمثيلهم لم يتجاوز النصف تقريباً، فمعناه أن هناك خللاً.كتلة الهوية الوطنية (التابعة لريان الكلداني) تنحصر في نينوى فقط، والجماعة حصلوا على مقعدين على حسابنا وهذا ما جعلنا “نزعل”، ولو كنت مسيحياً مثلاً وجعلت أحداً من مكوني يفوز فهذا تجاوز علي.ما دار في الاجتماع الخاص بنا أننا شكلنا كتلة أكبر وسنعلن عنها بعد المصادقة اسمها “كتلة نينوى الموحدة”، فلدينا 13 مقعداً، والمحافظ سيكون من حصتنا، لكن نريد بشأن بقية مناصب الحكومة المحلية أن لا يقصى أحد.

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