تحالف عزم:الأحزاب السنّية لديها (13)مقعداً في نينوى ومنصب المحافظ لها

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اليوم ..إسرائيل تقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
إسرائيل تواصل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة
الصحة الفلسطينية:الموت يحاصر (1.9) مليون نازح في غزة
منظمة إنقاذ الطفولة:أكثر من 10 أطفال يفقدون أحد سيقانهم أو كليهما يومياً في غزة
(23) ألف شهيد في غزة بضمنهم( 9000) طفل و(5000) امرأة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
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(25) مليار دولارحجم إستيراد الإقليم لعام 2023
سياسي كردي:أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم اعتادت على السرقة والفساد
اليوم..سعر صرف الدولار =154750 ديناراً
نائب:الربط السككي مع إيران سينهي ميناء الفاو بالكامل وعلى الحكومة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء إتفاقية خور عبداللة
المياه النيابية:تركيا رفضت الحق العراقي في حصته العادلة من المياه
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اليوم ..المنتخب الوطني العراقي يتوجه إلى قطر للمشاركة في بطولة آسيا
اللاعب(مهند علي):العودة إلى بغداد بكأس آسيا للمرة الثانية
استدعاء اللاعبات العراقيات المغتربات للمشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي النسوي
كاساس يقرر استمرار تدريب المنتخب العراقي في ابو ظبي
المنتخب الأولمبي يعسكر في الإمارات لمدة (17) يوما لغرض التدريب
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وزير الخارجية يعلنها بصراحة ” حكومتنا مع بقاء القوات الأمريكية في العراق”
شيرزاي:الحكومة العراقية ما زالت تدعم الاقتصاد الإيراني رغم التشديد الأمريكي عليها
إحصاء نينوى:(85%) نسبة الفقر في المحافظة
حزب بارزاني يرحب بتعديل الموازنة وتمرير قانون النفط والغاز لصالحه مقابل بقاء الإطاريين في الحكم
المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على استيراد”الخيار والرقي”بملايين الدولارات من إيران وهي تزرع محليا
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- اذاعة INN