تحالف عزم:المناصب ثم المناصب ثم المناصب وراء تحالفنا مع الإطار

تحالف عزم:المناصب ثم المناصب ثم المناصب وراء تحالفنا مع الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت قيادات من تحالف عزم، السبت، اجتماعا في مكتب النائب خالد العبيدي لبحث مجمل الآراء والمواقف ووجهات النظر بشأن الازمة السياسية الحالية.واكد الحاضرون في الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس حركة عطاء فالح الفياض والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري ، وفقا لبيان التحالف، “ضرورة استمرار الحوار للوصول الى تفاهمات تنهي الخلافات الجانبية وتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب “. وشدد تحالف العزم، على ان “موقفه الثابت يستند بشكل أساس على تشجيع جميع الأطراف على الحوار للوصول الى تفاهمات مشتركة للإسراع في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب  بحسب الاستحقاق، مكررا موقفه الرافض لأي محاولات تسعى الى ترسيخ حالة الانقسام داخل الطبقة السياسية”.  من جانبه النائب خالد العبيدي في الاجتماع ان “الخلافات الحاصلة أثبتت حاجة العراق لإطلاق مشروع وطني ينطلق من طرح حوارات ونقاشات بناءة وصريحة عن أسباب فشل الحكومات وعدم قدرتها على بناء دولة قوية ومتماسكة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا”. وقال إن “مخرجات هذه الحوارات والنقاشات يجب أن تؤدي الى وضع حلول ثابتة تصحح مسار العملية السياسية لتكون في خدمة العراقيين وليس العكس”.  

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