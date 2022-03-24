تحالف عزم:جلسة السبت لن تمرر دون وجود الاطار التنسيقي

تحالف عزم:جلسة السبت لن تمرر دون وجود الاطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف العزم اياد الجبوري، الخميس، استمرار ازمة النقص العددي لنواب التحالف الثلاثي رغم اعلانهم تحالف “انقاذ وطن”، مبينا ان جلسة السبت لن تمرر دون وجود الاطار التنسيقي.وقال الجبوري في تصريح صحفي، ان “انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة الى اكثر من 220 نائبا في حين يبلغ عدد نواب التحالف الثلاثي باحسن الاحوال 180 نائبا ما يعني وجود نقص عددي واضح”.واضاف ان “اعلان التحالف الجديد (انقاذ وطن) من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة لم يضف اعدادا جديدة للتحالف الثلاثي السابق ما يزيد من اهمية الاعتماد على القوى السياسية المستقلة او الرجوع الى الاطار التنسيقي”.وأوضح الجبوري، ان “العملية السياسية لن تستقر دون وجود ومشاركة من قبل اطراف الاطار التنسيقي وسيتم الاعلان تاجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.

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