تحالف عزم:جميع الكتل السياسية تتحمل نجاح أو فشل حكومة السوداني

تحالف عزم:جميع الكتل السياسية تتحمل نجاح أو فشل حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف عزم، السبت، أن قوى الاطار التنسيقي لا تتحمل لوحدها مسؤولية نجاح او فشل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا الى أن جميع الأحزاب والقوى السياسية امام امتحان كبير إزاء أداء حكومة السوداني. وقال النائب عن التحالف محمد عبد ربه في تصريح  صحفي، إن “الأحزاب والقوى السياسية الشيعية والسنية والكردية في مواجهة امتحان كبير امام الشعب العراقي إزاء أداء حكومة الكاظمي”، مبينا ان “نتاج الحكومة الجديدة هي من مخرجات تلك القوى المباحثات والتفاهمات الطويلة بين الشيعة والسنة والكرد”. وأضاف عبد ربه، ان “نجاح حكومة السوداني او فشلها  ليست متعلقة حصرا بقوى الاطار التنسيقي ولو انها أعلنت مسؤوليتها الكاملة عن اداءها  لكن جميع القوى الشيعية والسنية والكردية من تتحمل ذلك أيضا”. 

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