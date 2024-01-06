تحالف عزم:حراك سياسي سنّي لتحديد المرشح الواحد لرئاسة البرلمان

تحالف عزم:حراك سياسي سنّي لتحديد المرشح الواحد لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف عزم النائب السابق فارس الفارس، السبت، لجوء الكتل السنية الى طرح مرشحيها لمنصب رئاسة مجلس النواب.وقال الفارس في تصريح  صحفي، إن “القوى السياسية لن تتوصل الى أي اتفاق او تسوية على مرشح كبديل عن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي”، لافتا الى ان “كل كتلة سياسية ستطرح مرشحا واحدا للتنافس على منصب رئيس البرلمان”.وأضاف، ان “اللقاءات والتفاهمات بين القوى السياسية السنية خلال المدة الماضية لن تتوصل الى أي اتفاق او تسوية على مرشح بديل عن الحلبوسي”.وأشار الفارس الى ان “الاتفاق فقط خلص الى ذهاب كل كتلة سياسية بطرح مرشح واحد للتنافس تحت قبة البرلمان للمنصب”.وكشف عن “الأسماء التي سيتم طرحها لكل كتلة سياسية وهم محمود المشهداني عن تحالف عزم وسالم العيساوي عن السيادة وشعلان الكريم عن تقدم، وربما سيتقدم بعض النواب بطرح انفسهم للمنافسة بشكل شخصي”. يذكر ان الجلسة الأولى للفصل التشريعي المقبل ستعقد يوم التاسع من الشهر الجاري وسيتضمن جدول اعمال الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وفق احكام الدستور .

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