تحالف عزم:حوارات سنية مرتقبة للاتفاق على المرشح لرئاسة البرلمان

تحالف عزم:حوارات سنية مرتقبة للاتفاق على المرشح لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف عزم فارس الفارس , الخميس, عن حوارات سنية مرتقبة للاتفاق على شخصية لتسنم منصب رئيس مجلس النواب خلفا للرئيس المقال محمد الحلبوسي.وقال الفارس في حديث صحفي ، ان “الحوارات ستكون قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مشيرا الى وجود “توافق شبه نهائي بين القوى السنية بضرورة اجراء جولة جديدة من الحوارات من اجل التوصل الى حلّين بشان اختيار ودعم شخصية او اثنتين لرئاسة مجلس النواب قبل صدور قرار المحكمة “.وأضاف، ان “الحلّين الذين تسعى لهما القوى السنية من الحوارات الجديدة ، متمثلة بإمكانية الاتفاق على شخصية واحدة او شخصيتين فقط”.وعبر عن امكانية الاتفاق على “شخصية جديدة في حال قررت المحكمة الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب السابقة، مشيرا الى ان الحل الاخر المطروح، هو دعم شخصيتين او شخصية واحدة ، في حال اقرّت المحكمة بصحة الجلسة من الذين رشحوا في الجلسة السابقة”.وستعقد المحكمة الاتحادية جلستها للبت بصحة جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان من عدمها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري .

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