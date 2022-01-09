تحالف عزم:رفض داخل التحالف بتولي الحلبوسي لرئاسة البرلمان

تحالف عزم:رفض داخل التحالف بتولي الحلبوسي لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف عزم اياد الجبوري , الاحد , ان ” حسم وعزم ” مازالا رافضين لذهاب مقعد رئيس البرلمان إلى محمد الحلبوسي, مبينا ان الحوارات مازالت مستمرة ولم يتم حسم المنصب لغاية الان.وقال الجبوري في تصريح  صحفي , ان ” الموقف السياسي التحالفي لجميع القوى السياسية مازال غامضا لغاية الان رغم مرور ساعات على موعد انعقاد جلسة البرلمان الأولى”.وأضاف ان “القوى السياسية مستمرة بعقد الاجتماعات داخل مجلس النواب وهناك رسائل واتصالات غير معلنة فيما بينها”, مبينا ان “الحوارات مازالت مستمرة ولم يتم حسم المنصب للحظة”.واوضح الجبوري ان “قضية حسم منصب رئيس البرلمان لم تكتمل بسبب إصرار ( حسم وعزم ) تمسكهما برئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني ولايوجد في الأفق للحظة أي توافق على احد المرشحين” . 

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