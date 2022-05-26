تحالف عزم:سنصوت لقانون حظر التطبيع مع إسرائيل

تحالف عزم:سنصوت لقانون حظر التطبيع مع إسرائيل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين عضو تحالف عزم، محمود المشهداني، اليوم الخميس، موقف التحالف من جلسة اليوم فيما يخص قانون حظر التطبيع.وقال المشهداني في حديث صحفي، إن “أعضاء التحالف حضروا الى الجلسة وسيصوتون مع القانون على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني”.وأضاف، أنه “فيما يخص الملاحظات التي تتضمنها القراءة الثانية للقانون، فإن اللجان النيابية مجمعة لوضع ملاحظاتها وربما تضع بعض التعديلات على فقرات  القانون”.يذكر أن هذا القانون هو ثاني أسرع قانون في تاريخ البرلمان العراقي بعد 2003 لأنه جاء بامر الحاكم الفعلي للعراق مقتدى !.

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