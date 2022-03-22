تحالف عزم:صراع بين الحلبوسي والخنجر حول حصص المناصب

تحالف عزم:صراع بين الحلبوسي والخنجر حول حصص المناصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في تحالف عزم اياد الجبوري، الثلاثاء، حدوث انشقاقات جديدة في التحالفات السنية بسبب الصراع على المناصب وتوجهات الجماهير والمصالح، مبينا ان الخلاف السني واضح ولن يغطى بغربال.وقال الجبوري في تصريح  صحفي، إن “حدوث انشقاقات جديدة بين القوى السنية امر متوقع جدا خلال الايام المقبلة سيما اثناء التنافس على المناصب والمنافع”.واضاف ان “الخلافات بين القوى السياسية السنية لا يمكن كتمها باي طريقة حيث مازال تحالف العزم خارج تحالف السيادة والذي بعد رفض الاول لاندماج خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي وتنصيب الاخير لرئاسة البرلمان”.وأشار الجبوري الى ان “الخلافات مستمرة في البيت السني كما هو حال البيوت الاخرى وقد تصل الى اعلان تحالفات وانشقاقات جديدة من اجل اعادة الامور لنصابها”.

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