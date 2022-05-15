تحالف عزم:لامستقبل سياسي للحلبوسي

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جمال الضاري: نينوى وإعادة الحياة الطبيعية إليها في أسرع وقت.
نواة مبادرة النواب المستقلين أن تكون هي الكتلة الجامعة لترشيح رئيس الحكومة وكابينته
الكاظمي يرسل (200) مليار دينار إلى حكومة الإقليم التي لاتحترمه أصلاً وخلافا لقانون موازنة 2021
خشان:الكاظمي تجاوز على الدستور وأهدر المال العام
انتخاب (الصالحي) رئيسا للجنة حقوق الإنسان النيابية و( الجبوري) للشهداء
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الكاظمي يرسل (200) مليار دينار إلى حكومة الإقليم التي لاتحترمه أصلاً وخلافا لقانون موازنة 2021
المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي
علاوي:على الحكومة إتخاذ إجراءات فاعلة تجاه ملف المياه مع إيران وتركيا
مصدر برلماني:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار قانون الأمن الغذائي
ائتلاف المالكي:(30) مليار دولار ستذهب مع الريح من خلال قانون الأمن الغذائي
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تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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