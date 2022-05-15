تحالف عزم:لامستقبل سياسي للحلبوسي

تحالف عزم:لامستقبل سياسي للحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف عزم النائب السابق اياد الجبوري , الاحد , ان منصب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يتعرض للخطر بعد استياء العديد من السياسيين السنة من سلوكياته المخالفة للدستور.وقال الجبوري في تصريح صحفي , في ” الآونة الأخيرة بدأ حراك سياسي سني رافض لسلوكيات رئيس البرلمان لغروره العالي بالمنصب الذي أدى الى تصرفات طائشة غير قانونية ودستورية وعلى سبيل المثال لا الحصر اجبار النائب ليث الدليمي على تقديم الاستقالة وقراره السريع بمنع النائب المستقل باسم خشان من المداخلات”.وأضاف ان “تصريفات الحلبوسي ولدت استياءً لدى العديد من النواب الذين اعلنوا انسحابهم من خط الحلبوسي والالتحاق بتحالف عزم حليف الاطار التنسيقي ” .وأشار الجبوري ان “مؤتمر الانبار الاخير الذي عقد بمضيف أبو ريشة لرؤساء عشائر المحافظة والتظاهرات التي خرجت للتنديد بقرار الحلبوسي اتجاه النائب المستقل باسم خشان وضعت منصب الحلبوسي في خطر ” .

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