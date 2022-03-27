تحالف عزم:مصلحة الجميع تتطلب إتفاق شيعي/شيعي

تحالف عزم:مصلحة الجميع تتطلب إتفاق شيعي/شيعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف عزم, الاحد , انه لاحل للازمة السياسية الا بجلوس التيار الصدري وقوى الاطار التنسيقي الى طاولة تفاهمات جديدة لتشكيل الكتلة الأكبر والاتفاق على رئيس وزراء، مشيرا الى ان الامر ينطبق على الحزبين الكرديين كذلك.وقال النائب عن التحالف محمد عبد ربه في تصريح صحفي , ان ” فشل التحالف الثلاثي في تحقيق النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتمرير مشروع الأغلبية، يحتم جلوس التيار الصدري والاطار التنسيقي الى طاولة مفاوضات جديدة تنجم عن اتفاق بتشكيل الكتلة الشيعية الأكثر عددا والاتفاق على تسمية رئيس الوزراء المقبل باتفاق الطرفين ” .واضاف انه ” من مصلحة الجميع اعلان اتفاق شيعي بين الاطار والتيار وان الإبقاء على إصرار الكتلة الصدرية فان جلسة الأربعاء المقبل سوف لن يكتمل النصاب فيها مجددا ” , داعيا ” قيادات الاطار والتيار الى فتح حوارات جديدة للخروج من ازمة الانسداد السياسي لكونه الخيار الوحيد لتشكيل الحكومة ” .وأشار عبد ربه الى ان ” التفاهمات السياسية لاتقتصر فقط بين الاطار والتيار وانما يجب جلوس الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني أيضا لحل مشكلة تسمية رئيس الجمهورية ” .

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