تحالف عزم:نهاية الحياة السياسية للحلبوسي قريبة جداً

تحالف عزم:نهاية الحياة السياسية للحلبوسي قريبة جداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف عزم فارس الفارس , الاحد , عن توسع ساحة الرفض السني لرئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، عازيا ذلك الى ممارسات الحلبوسي ونهجه الاقصائي بالتعامل مع الخصوم.وقال الفارس في تصريح صحفي, ان ” ما ذكر في مؤتمر مضيف الشيخ أبو ريشة شكل ناقوس خطر على منصب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي” , مبينة ان ” المؤتمر لم يكن قضية تنافس شخصي او حزبي وانما نتيجة دعوات بعدم الرضا على الأداء السياسي واتخاذ أسلوب تكميم الافواه كما حصل في اجبار النائب ليث الدليمي بتقدبم الاستقالة من مجلس النواب ” .وأضاف ان “هناك حالة من الاستياء تجاه الأسلوب الذي يتخذه محمد الحلبوسي بتكميم الافواه والاستحواذ على المناصب التنفيذية لحزبه في المحافظات المحررة ولد حالة من الرفض السني”، مشيرا الى “توسع حالة الرفض السني ضد الحلبوسي”.وأشار الفارس الى “قرب عقد اجتماع موسع وقريب لمناقشة اتخاذ موقف اتجاه الحلبوسي ” , موضحا ان ” الاجتماع لا يقتصر فقط على محافظة الانبار بل سيضم شخصيات عشائرية وسياسية من كافة المحافظات المحررة ” . 

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