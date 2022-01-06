تحالف عزم: لن نتخلى عن الرئاسة البرلمانية

تحالف عزم: لن نتخلى عن الرئاسة البرلمانية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي بتحالف العزم اياد الجبوري، الخميس، تمسكه بمنصب رئيس مجلس النواب وعدم التجديد لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فيما أشار إلى أنه سيشكل الكتلة الأكبر مع الاطار التنسيقي.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “بعض الأطراف تحاول تمزيق التحالف قبل جلسة البرلمان الأولى لغرض السيطرة على المشهد ” مؤكداً أن “عزم سيمضي مع الاطار التنسيقي لدخول البرلمان ككتلة اكبر”.وأضاف أن “محمود المشهداني هو من سيرأس الجلسة الأولى كونه الأكبر سناً وسيبقى المنصب للتحالف رغم جميع المحاولات التي قامت بها بعض الكتل السياسية “.وتابع الجبوري، أن “تحالف العزم متمسك برئاسة البرلمان ولدينا اكثر من مرشح للمنصب”، مبينا ان “جميع المحاولات التي تقوم بها بعض الكتلة لن تنجح في تمزيق التحالف”.

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