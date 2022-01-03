تحالف عزم : نحن مع الإطار التنسيقي وتحالف تقدم مع التيار الصدري

تحالف عزم : نحن مع الإطار التنسيقي وتحالف تقدم مع التيار الصدري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف العزم عبد الوهاب البيلاوي، الاثنين، عن شكل وتفاصيل الانقسامات السياسية التي تشهدها الكتل بمختلف مكوناتها.وقال البيلاوي في حديث صحفي، ان “جميع الكتل السياسية على اختلاف مكوناتها انقسمت الى قسمين”، موضحا ان “الكتل المنقسمة لديها طموح للترشيح الى الرئاسات الثلاثة، وحتى الان لم نشهد توافقا لاي مكون سياسي على أي مرشح من السنة والشيعة والكرد”.ولفت إلى ان “التحالف السني انقسم بين اجماع لتقدم على ترشح الحلبوسي لولاية ثانية، فيما قدم تحالف العزم مرشحين آخرين”، مشيرا إلى أنه “اذا لم يجري التوافق قريبا بين الطرفين فسوف يشق العزم طريقه السياسي بعيدا عن تقدم”.واشار البيلاوي إلى “وجود تقارب سياسي واضح ما بين التيار الصدري وتقدم، من جهة، وبين الاطار التنسيقي وتحالف العزم من جهة اخرى”.

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