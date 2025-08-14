تحالف عزم يحشد لإزاحة الحلبوسي من الانتخابات

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف عزم، عبد الحميد رائد الدليمي، الخميس، أن ثلاثة قيادات سنية بارزة أيدت الشكوى التي قدمها رئيس التحالف مثنى السامرائي إلى القضاء والمفوضية العليا للانتخابات، للمطالبة باستبعاد رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، على خلفية اتهامات بالتزوير.وقال الدليمي في حديث صحفي، إن “القيادات الداعمة هي وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، ومحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري، والنائب السابق جمال الكربولي، مشيراً إلى سعيهم لتشكيل جبهة سياسية لإزاحة الحلبوسي، وتقديم أدلة تتعلق بملفات تزوير وتخابر، إضافة إلى قضايا مرتبطة بسرقة أراضي الدولة والتلاعب بمشاريع الإعمار”.وأضاف أن “قيادات سنية من محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك أبدت استعدادها لتقديم شكاوى مماثلة للجهات المعنية”.

