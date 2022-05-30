تحالف عزم يدعو إلى إنهاء الخلافات بين الأحزاب

تحالف عزم يدعو إلى إنهاء الخلافات بين الأحزاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي مع وفد من قياديي ونواب الإتحاد الإسلامي الكردستاني برئاسة الامين العام صلاح الدين محمد بهاء الدين، اليوم الإثنين، الحوارات والمبادرات المطروحة لانهاء حالة الجمود السياسي التي بدأت تؤثر على مناحي حياة كل العراقيين المعيشية والاجتماعية وحتى الامنية.ودعا تحالف عزم والإتحاد الإسلامي الكردستاني خلال اللقاء، بحسب بيان ، كل الأطراف السياسية الى “إنهاء الخلافات الجانبية داخل البيت العراقي عبر تشجيع الحوار الوطني والاتفاق على خارطة طريق تثبت دعائم بناء دولة قوية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والتصدي للتهديدات الاقليمية والدولية”.

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