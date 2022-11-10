تحالف عزم يشكر السوداني على إلغائه التدقيق الأمني في المناطق المحررة

تحالف عزم يشكر السوداني على إلغائه التدقيق الأمني في المناطق المحررة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق تحالف العزم، أمس الأربعاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة.واعتبر التحالف بحسب بيان ، أن”هذا القرار سيخلق بيئة داعمة للاستقرار المجتمعي”.

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