تحالف مشترك بين الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية في كردستان
آخر تحديث:
أربيل/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الاسلامي الكردستاني والحركة الاسلامية، الاثنين، عن تشكيل تحالف مشترك للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان.وذكر المتحدث باسم الحركة الاسلامية كامل محمود في حديث صحفي له اليوم،ان “المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي قرر في اجتماع امس الاحد، المشاركة بقائمة موحدة مع الحركة الاسلامية في انتخابات برلمان كردستان المقرر اجراؤها يوم 30 ايلول المقبل.وأشار الى، ان”الحزبين سيشرعان بتسجيل تحالفهما الجديد لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم “.ومن المؤمل ان تنطلق انتخابات برلمان إقليم كردستان في الـ 30 من أيلول المقبل ، في حين مددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، فترة تسجيل أسماء التحالفات لانتخابات برلمان كردستان.