تحالف (من أجل الشعب) المستقل يعلن عن حضوره لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

تحالف (من أجل الشعب) المستقل يعلن عن حضوره لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس تحالف “من اجل الشعب” النائب علاء الركابي، أن نواب كتلته سيدخلون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل.وقال الركابي في حديث صحفي ، إن “من دون النواب المستقلين لن يكون هناك ثلث معطل في البرلمان ومن دونهم أيضً لن يكتمل النصاب القانوني”، لافتاً إلى أن “جميع الأطراف بحاجة إلى موقف النواب المستقلين معهم”.وأضاف: “علينا واجب دستوري ولا بد من الالتزام بالتوقيتات الدستورية”، مؤكداً: “سندخل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ولن نكسر النصاب”.وتابع: “لدينا مرشح من حركة الجيل الجديد لمنصب رئاسة الجمهورية، وسنمضي باتجاه عدم كسر النصاب في جلسة السبت المقبل”.ولفت إلى”التزام حركته بتشكيل معارضة إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكداً أن “حركته طرحت مبادرة من 13 نقطة على القوى السياسية تتضمن مطالب الشعب العراقي”.

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