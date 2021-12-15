تحالف “من أجل العراق”حالة صحية في جسم البرلمان العراقي

تحالف “من أجل العراق”حالة صحية في جسم البرلمان العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف “من أجل العراق”، الأربعاء، أنه لن يكون جزءاً من “حكومة المحاصصة”، متعهداً بـ “معارضة قوية وبناءة”، داخل مجلس النواب الاتحادي.وذكر التحالف بحسب بيانه الختامي، انه “سيعمل على مراقبة ومساءلة الحكومة وتقوية مؤسسات الدولة ودعم استقلالية القضاء والهيئات المستقلة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني”.وأضاف أنه سيكون “الرقيب على الحكومة بغية محاربة الفساد وتقوية مؤسسات البلد وخدمة المواطنين”.  

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *