تحالف نبني:محافظ كركوك سيبقى عربياً

تحالف نبني:محافظ كركوك سيبقى عربياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف نبني علي الزبيدي، الأثنين، استمرار الحراك السياسي للإعلان عن تحالف سياسي جديد لتسمية محافظ كركوك القادم، مضيفا ان المنصب سيبقى عربيا ولن يتم منحه الى الجهات السياسية الأخرى.وقال الزبيدي في حديث  صحفي، إن “الأحزاب الكردية لن تأخذ سوى استحقاقها الدستوري والانتخابي فقط”، لافتا الى ان “الهيمنة وفرض الارادات التي تمارسها الأحزاب الكردية في الفترة السابقة لن تعود مجدداً”. وتابع، ان “هنالك توافق من القوى العربية على عدم منح مناصب سيادية في مجلس محافظة كركوك”، لافتا الى ان “المحافظة ستبقى عراقية ولن نسمح بتمرير جميع مخططات التلاعب بديمغرافيتها او مكوناتها”. واردف الزبيدي: ان “دخول قوات الحشد الشعبي وفرض القانون من القوات الأمنية لن يسمح بعودة الاحداث التي حصلت في السابق”، مبينا ان “استمرار الحراك السياسي للإعلان عن تحالف سياسي جديد لتسمية محافظ كركوك القادم”. وكان المتحدث باسم تحالف العزم عزام الحمداني، قد كشف في حديث عن حراك سياسي بين القوى السياسية العربية والتركمانية من اجل حسم تسمية منصب محافظ كركوك، فيما اكد ان هنالك إصرار من المكون التركماني على تسمية منصب محافظ كركوك وعدم ذهابه الى القوى الكردية.

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