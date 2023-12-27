تحالف نبني الإيراني يواصل الكذب ..س” نعمر” المحافظات

تحالف نبني الإيراني يواصل الكذب ..س” نعمر” المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف نبني نسيم عبد الله، الأربعاء، وجود اتفاق بين قوى الاطار التنسيقي لإدارة جميع المحافظات الجنوبية والوسطي، مؤكدا عزم الاطار احداث اكبر حملة لإعمار المدن وتنميتها. وقال عبد الله في تصريح  صحفي، إن “تحالف نبني اتفق على تشكيل حكومات محلية قوية وسيشرع بحملات الاعمار والتنمية في جميع المحافظات”. وأشار الى ان “الاطار التنسيقي سيشكل الحكومات المحلية في اغلب المحافظات وسيشرع في مفاوضات داخلة ومن ثم خارج كتلة الاطار بعد اعلان نتائج الانتخابات”.ولفت عبد الله، الى ان “الحكومات المحلية والتي ستشكل من قبل الاطار ستنجح وستكون افضل من السابقة “، مبينا ان ” ملف محافظات البصرة وكربلاء وواسط لم يحسم بعد وسيتم فتح حوار جاد لإدارتها”.

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