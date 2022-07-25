تحالف نينوى العربي: لن نسمح للحلبوسي والخنجر بالسيطرة على دوائر المحافظة

تحالف نينوى العربي: لن نسمح للحلبوسي والخنجر بالسيطرة على دوائر المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف نينوى العربي علي خضير، الاثنين، عن الهدف الأساس من تشكيل التحالف الجديد، مبينا ان التحالف لن يسمح لتحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بادارة المحافظة من الخارج.وقال خضير في تصريح صحفي، إن “الاعلان عن التحالف الجديد السياسية تحت مسمى “تحالف نينوى العربي” سيكون له ابعاد ايجابية على اهالي المحافظة “.واضاف ان “المحافظة تقاد من قيادات خارج المحافظة مثل محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وهو أمر غير ممكن كون المدينة فيها قيادات سياسية مهمة وعليها اخذ دورها دون تاخير”.وأوضح خضير، ان “القيادات السياسية حولت المحافظة لموضع مساومات بين بغداد والمحافظات الاخرى وجلعت منها ساحة للصراعات ما سيؤدي الى عودة الازمات الكبرى وتهديد امن البلاد برمته”.

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