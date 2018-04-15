تحت عبارة((إحنة كدها))..الحكيم يباشر بحملته الانتخابية من دار مغتصب

تحت عبارة((إحنة كدها))..الحكيم يباشر بحملته الانتخابية من دار مغتصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم رسمياً قائمة تيار الحكمة [118] ،فيما حدد صفات رئيس الوزراء المقبل .وذكر خلال الإعلان الرسمي لقائمة تيار الحكمة الوطني ،اليوم: ” نحيي المرجعية الدينية وفي مقدمتها الامام السيستاني والقوات المسلحة بجميع عناوينها وتحية لشهداء العراق يتقدمهم شهيد المحراب وعزيز العراق والشهيد مهدي الحكيم والشهيدين الصدرين وتحية لجرحى العراق والجاليات العراقية ، وكل عراقي وطني غيور ، وتابع ” نحن امام انتخابات مهمة تمثل انتقالة مهمة وهي فرصة مهمة لبناء عراق مستقل ومستقر وقوي ومزدهر ، واذا لم ننتهز الفرصة سيعود الى المربع السابق ، والشعب العراقي هو صاحب الاختيار في الملحمة الانتخابية التي تنطلق اليوم ليختار ممثليه وكلما كان دقيقا كانت النتائج لصالحة ، وشدد الحكيم ” تغيرنا لنغير واسسنا تيار الحكمة بحسب مقاسات وتطلعات ابناء شعبنا واعتمدنا على 5 مبادئ اساسية هي الاعتدال والوسطية ، والشبابية ولنا الفخر ان يكون تيار الحكمة تيار الشباب والشباب هو التزام وثقافة وسلوك وممارسة ونحن لا نتحدث عن وعود لتمكين الشباب بل حققنا تمكين الشباب، وامام شعبنا العشرات من القادة الشباب الذين يحتلون الصدارة في تيار الحكمة في الصف الاول وفي المئات في الصف الثاني والالاف في الصف الثالث واعطينا الفرص ، وعلينا ان نواصل الجهد تمكينهم في مواقع الدولة والاهتمام بالشباب هو اهتمام بكل المجتمع ، ومن يدعي انه تيار الشباب او مكنهم عليه ان يبرهن للشعب اين المواقع التي منحها للشباب “.يذكر ان الحكيم من حيتان الفساد ورموزه وهو واحد من اسباب دمار العراق في كافة الاتجاهات.

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