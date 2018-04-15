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حكومة كردستان:الضربات العسكرية الأمريكية تهدد أمن المنطقة
تحت عبارة((إحنة كدها))..الحكيم يباشر بحملته الانتخابية من دار مغتصب
نائب:حكومة العبادي خصصت 125 سيارة إلى سليم الجبوري!
تحالف الحشد: تحالفنا مع العبادي مشروط بطرد القوات الأمريكية من العراق
الإسلامية الكردستانية:أربيل ترفض تسليم بغداد إيرادات تصدير النفط
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الإسلامية الكردستانية:أربيل ترفض تسليم بغداد إيرادات تصدير النفط
التخطيط:75.306 تريليون دينار تكلفة تأهيل الوحدات الاقتصادية في 7 محافظات عراقية
تقارير:إيران تخطط لإنشاء خط تجاري إلى الساحل السوري عبر العراق
مكتب العبادي:حصة الإقليم متوقفة على تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد
الطاقة النيابية:كردستان تبيع النفط لصالح اسرائيل
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