تحذيرات نيابية من بيع “أصول الدولة”

تحذيرات نيابية من بيع “أصول الدولة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو مجلس النواب برهان المعموري، الثلاثاء، من بيع أصول الدولة العراقية كما ورد في موازنة عام 2021، عادا إياه مؤشرا خطيرا على افلاس البلاد.وقال المعموري في حوار متلفز، إن “بيع أصول الدولة مؤشر خطير على افلاس البلد”، مبينا أن “اجندات خارجية تقف وراء توجه بيع اصول الدولة”.وأضاف أن “فقرة بيع اصول الدولة سيعود بالفائدة على الفاسدين”، مشددا على ضرورة ان “يخضع بيع اصول الدولة للقانون ولجان التقييم”.وعد المعموري “منح صلاحية بيع اصول الدولة لدائرة العقارات طامة كبرى”، لافتا إلى ان “غالبية النواب يقفون بالضد من فقرة بيع اصول الدولة”.من جانب بين المعموري أن “شركة “سيركو” البريطانية مهيمنة على الملاحة الجوية العراقية”، مؤكدا أن “لا احد يعرف مهام شركة “سيركو” في مطار بغداد”.

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