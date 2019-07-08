تحرك حزبي مليشياوي لإقالة أفضل وزير في حكومة عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اوضحت لجنة النزاهة البرلمانية،النزاهة النيابية: اخر تطورات قضية استجواب وزير الاتصالات، نعيم الربيعي، المتهم بالانتماء لحزب البعث المحظور فيما كشفت عن ارسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كتاباً الى البرلمان بخصوص موضوعي الاستجواب والاقالة.وقال عضو اللجنة، والنائب المستجوب للوزير، يوسف الكلابي، في حديث صحفي، إن “استجوابه لوزير الاتصالات نعيم الربيعي، كان يتضمن سؤال واحد فقط وهو: (كيف تصديت للعمل الوزاري، رغم شمولك بقانون المساءلة والعدالة)”.وبين انه “في بداية شهر كانون الاول، قام بارسال كتاب (سؤال برلماني) الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لاستجواب الوزير، وبعد يومين جاء الرد من مكتب رئيس الوزراء يقول (نود اعلامكم بان وزير الاتصالات قدم طعنا الى محكمة التمييز، وان رئيس الوزراء ملتزم بتغيير الوزراء الذين يفقدون شروط العضوية، وسيقوم بذلك في حال ورود الاجابة من محكمة التمييز)”.وأضاف انه “ينتظر الان قرار محكمة التمييز، بشأن الطعن المقدم”، مؤكداً أن “استجواب الوزير من عدمه متوقف على قرار المحكمة”.وكان النائب عن كتلة الصادقون، فاضل الفتلاوي، قد كشف الاحد (7 تموز 2019)، عن وجود تحرك نيابي، لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، في بداية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان.