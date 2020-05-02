تحرك قضائي ضد مسلسل (احلام السنين)

تحرك قضائي ضد مسلسل (احلام السنين)
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مدير ناحية الطار بمحافظة ذي قار عبد ضيدان الجابري، السبت، وجود تحرك قضائي من قبل وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني ضد مسلسل درامي يعرض على قناة (mbc عراق) السعودية لقيامه بالاساءة إلى مناطق جنوب العراق.وقال الجابري في تصريح صحفي، إن “وزير الثقافة، عبدالامير الحمداني، ابلغه شخصيا بعد اتصال هاتفي بينهما، بوجود تحرك قضائي ضد مسلسل (احلام السنين) والذي يعرض على قناة (mbc عراق) بسبب الإساءة إلى العادات والتقاليد الجنوبية”، لافتا إلى أن ” الوزير أبلغ أيضا بوجود تحرك نيابي ضد المسلسل ذاته”.وبين مدير ناحية الطار، ان “مدن ذي قار ارسلت اشعارا إلى وزارة الثقافة وهيئة الإعلام والاتصالات وهي بانتظار اجراءاتهم وفي حال عدم التحرك سيكون لنا كلام اخر أمام القضاء”.وطالب مدير ناحية الطار الادعاء العام بـ”التحرك واخذ دوره في حماية اي إساءة يتعرض لها المواطن الجنوبي”. 

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