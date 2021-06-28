تحشيد عسكري على الحدود بين الهند والصين

تحشيد عسكري على الحدود بين الهند والصين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت تقارير صحفية اميركية، الاثنين، بان الهند نشرت ما لا يقل عن 50 ألف جندي إضافي على الحدود مع الصين في الأشهر الأخيرة لتعزيز موقعها في المنطقة.وذكرت صحيفة “مينت” الأمريكية اليوم، أن “وزارة الدفاع الهندية نشرت قوات ووحدات جوية في ثلاث مناطق حدودية”، موضحة أن “عدد القوات التي باتت تتمركز حاليا على المناطق الحدودية مع الصين بلغ 200 ألف عسكري، أي بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي”.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحددها أن “الصين أرسلت مؤخرا قوات إضافية إلى المناطق المتنازع عليها على الحدود مع الهند في سفوح جبال الهيمالايا”.وبحسب المصادر ذاتها، فإن “الصين قامت ببناء ملاجئ ومهابط طائرات في المناطق الحدودية المجاورة للهند”. 

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