تحية لمن خدم العراقيين بصمت رساله إلى الاستاذ فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي

شبكة أخبار العراق .عمان؛

في زمن تشتد فيه التحديات، وتتعاظم فيه مسؤولية تمثيل الوطن خارج حدوده، يبرز الرجال الذين يؤدّون واجبهم بإخلاص بعيدًا عن الضجيج، واضعين مصلحة المواطن العراقي فوق كل اعتبار. نتقدّم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الدكتور مصطفى العبيدي وإلى

الأستاذ محمد الهاشمي، قنصل جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية

تقديرًا لجهودهم المخلصة والمستمرة في خدمة الجالية العراقية في الخارج، وما يبذلونه من عمل دؤوب لتذليل الصعوبات، وتسهيل المعاملات، والوقوف إلى جانب أبناء الجالية بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية.

لقد لمس العراقيون في الأردن اهتمامًا حقيقيًا، وتعاونًا صادقًا، وحضورًا فاعلًا يعكس صورة مشرّفة عن الدولة العراقية ومؤسساتها، ويعزز الثقة بين المواطن وممثليه الرسميين في الخارج.

إن هذه الجهود لا تُعدّ مجرد واجب وظيفي، بل هي رسالة وطنية سامية، تؤكد أن خدمة العراقي أينما كان هي أولوية لا تقبل المساومة.

كل الشكر والتقدير لكم، مع خالص الدعاء بالتوفيق والسداد، ومزيد من العطاء في خدمة العراق وأبنائه