تخافون علينا .. ام تخافون منا ..؟

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الكويت تنفي تنازل أو تأجيل دفع التعويضات العراقية إليها
كتل سياسية تطالب الرئاسات الثلاث بالتدخل لوقف الخروقات الدستورية في عمل مفوضية الانتخابات
تحالف الفتح:إكمال حكومة الكاظمي سيتأخر
بالوثيقة ..عرب كركوك يعترضون على مناصب مكتب انتخابات المحافظة
نائب يحذر الكاظمي من الخضوع لتيار الحكمة بترويج مرشحهم لوزارة النفط
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الكويت تنفي تنازل أو تأجيل دفع التعويضات العراقية إليها
المالية النيابية:قروض صندوق النقد الدولي تمس السيادة الوطنية
ائتلاف المالكي:على الكاظمي التعامل بحزم مع حكومة كردستان
تحالف الفتح:عسى العراق يبقى ” كدي ويكعد على الرنكات”ولايلغي رواتب رفحاء!!!
الكاظمي يوجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا ومعالجة ازدواج الرواتب
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
بتوجيه إيراني عمائم الشيعة في العراق يحرضون المتخلفين بزيارة القبور لقتلهم بالكورونا!
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