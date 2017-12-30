تخريج 4 أفواج جديدة للبيشمركة

أربيل/ شبكة أخبار العراق- اتمت قوات البيشمركة “الزيرفاني” والبالغ عددها 500 عنصر، اليوم السبت، دورة للتدريب العسكري في أربيل عاصمة إقليم كردستان على يد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.واشتركت في تلك التدريبات أربعة أفواج، من السليمانية واربيل ودهوك وكرميان.وقال المقدم في قوات التحالف كارميلو في كملة له خلال مراسم الاحتفال بمناسبة انتهاء الدورة التي استمرت شهرين، بحسب وسائل اعلام كردية، “أيها الضباط المحترمون وكما ترون وبكل فخر جنودكم اثبتوا في التدريبات المتنوعة انهم متفاعلون جدا للمزيد من التعلم والتطوير في المجال العسكري”.وستتوزع تلك الافواج على محافظات اقليم كردستان وادارة منطقة كرميان.وقد سلم التحالف الدولي في مراسم حفل شهادات التخرج للمقاتلين الذين اتموا الدورة وفق الجدول الزمني.