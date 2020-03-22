تخفيض رواتب قادة فريق برشلونة بسبب كورونا

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تحالف الحشد: الزرفي أمريكي ولن نسمح بتمريره لرئاسة الوزراء!
خلية أزمة كورونا تمدد حظر التجوال لغاية 28 من الشهر الجاري
مسرور يحذر من خطورة انتشار كورونا في الإقليم رغم الإجراءات
نائب كردي ينفي وجود حوار بين الزرفي والأحزاب الكردية حول تشكيل حكومته
الاتحاد الأوروبي يدعو العراق إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
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المالية النيابية تدعو الشعب العراقي إلى شد الأحزمة على البطون بسبب الانهيار المالي
وزارة مالية كردستان: العمل بنظام الادخار الاجباري “مجرد أحاديث”
العلاق يُبشر الموظفين والمتقاعدين..رواتبكم مؤمنة
المالية النيابية:بسبب الفساد والفشل والتبعية ديون العراق الخارجية 134 مليار دولار
المالية النيابية:العراق دولة مُفلسة
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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