تراجع تسلسل المنتخب العراقي في تصنيف “الفيفا”

تراجع تسلسل المنتخب العراقي في تصنيف “الفيفا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تراجع المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، السبت، بجدول التصنيف الدولي”فيفا” إلى المركز 75 متراجعا ثلاثة مراكز عن تصنيف الشهر السابق.كما بقى اسود الرافدين بالمركز الثامن اسيويا و عربيا.وتصدرت إيران التصنيف الآسيوي فيما تصدر المنتخب المغربي التصنيف العربي.وكان المنتخب الوطني العراقي قد خسر أمام كورويا الجنوبية الثلاثاء الماضي بثلاثية نظيفة ضمن تصفيات كأس العالم 2022. 

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