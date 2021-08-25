تراجع شعبية بايدن إلى 41%

تراجع شعبية بايدن إلى 41%
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجد استطلاع أجرته مؤسسة USA Today وجامعة سوفولك أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفضت إلى 41 بالمئة في ضوء سيطرة “طالبان” على أفغانستان.استطلاع: انخفاض نسبة تأييد بايدن إلى 41% ، وقالت هاريس:إن  قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع،وكشف الاستطلاع أن 55% من الذين شملهم البحث يعارضون أداء بايدن الوظيفي، وقال 62 % إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بينما قال 26% إنهم يوافقون على طريقة و12% لم يحسموا قرارهم بعد.وقال ما يقرب من 82 % من المشاركين أن قضية أفغانستان كانت إما مهمة “للغاية” أو “إلى حد ما” بالنسبة لهم.وانخفضت نسبة تأييد بايدن إلى أقل من 50 في المائة في العديد من استطلاعات الرأي خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

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