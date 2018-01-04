ترامب:الشعب الإيراني سيحصل على دعم “عظيم” من قبل الولايات المتحدة
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الشعب الإيراني سيحصل على دعم “عظيم” من قبل الولايات المتحدة في الوقت المناسب.وقال ترامب، في تغريدة جديدة علق فيها على موجة الاحتجاجات، التي شهدتها إيران خلال الأيام الـ7 ايام الماضية، نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” اليوم ، “احترام كبير لشعب إيران الذي يسعى لإسقاط حكومته الفاسدة”.وأضاف ترامب، مخاطبا الشعب الإيراني، “سترى دعما عظيما من قبل الولايات المتحدة في وقت مناسب”.