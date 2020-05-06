ترامب:الصين مسؤولة عن جائحة كورونا عالميا

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الصين “لم تنتج فيروس كورونا عمداً”، ولكنها مسؤولة عن تحوله لجائحة عالمية.وأضاف في مقابلة أجراها من البيت الأبيض، مع صحيفة نيويورك تايمز، أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى “حدوث أشياء سيئة في الصين”، على حد تعبيره.وأردف: “دعونا نواجه هذا الأمر، الصين لم تنتج كورونا عمداً، إلا أن هذا الفيروس خرج من هناك (مدينة ووهان الصينية) بطريقة ما”.ويوم الجمعة الماضي، قال ترامب، إنه اطلع على أدلة تفيد بأن كورونا مصدره مختبر ووهان.وحتى مساء الثلاثاء الماضي، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و710 ألف، توفي منهم نحو 256 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و235 ألفا، وفق موقع “Worldometer” المتخصص برصد ضحايا الفيروس.