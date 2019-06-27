ترامب:القادة الإيرانييون لا يفهمون إلا لغة القوة

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حزب بارزاني:سنمضي بتشكيل حكومة مسرور حتى بدون حزب طالباني
فهمي:المواطن العراقي يريد انجازاً ملموساً وتصريحات عبد المهدي بحاجة إلى “الترجمة”
شمخاني:أي اعتداء أمريكي على إيران سيواجه رد قاس من أبناء خميني في الحشد الشعبي
مصدر:حزب بارزاني لايزال “يُماطل” في حسم منصب محافظ كركوك
تحالف سائرون يطالب رئاسة البرلمان بتمديد الفصل التشريعي الحالي
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الاقتصاد النيابية:عبد المهدي غير أمين على المال العام
الأحزاب أبتلعت مؤسسات الدولة..مجلس الوزراء سيصوت على تعيين 500 مدير عام حزبي!
الجبوري:نفط كركوك ” منهوب” والمادة 140 انتهت صلاحيتها
العدل الأمريكية:شركات نفطية دفعت “رِشا” لسبعة مسؤولين عراقيين
وزير المالية مدافعا..يجب تسليم كردستان 10 تريليونات دينار حتى ولو لم تحترم اتفاقها مع بغداد!!
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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