ترامب:القادة الإيرانييون لا يفهمون إلا لغة القوة

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، ان اي هجوم ايراني ضد مصالح امريكا سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة.وأضاف في تصريحات، ان “القادة الإيرانيين لا يفهمون الا لغة القوة”، متابعاً ان “الحكومة الإيراني يصرف أموال الإيرانيين على الإرهابيين”.ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على إيران، تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي.وقال ترامب أثناء توقيعه العقوبات الجديدة على إيران، إن “العقوبات تأتي ردا على إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية”، مبيناً أنها “تستهدف المرشد الأعلى للنظام الإيراني”.وأضاف ترامب، أن “العقوبات الأميركية المفروضة على إيران قد تستمر لأعوام”، مشدداً على “إيران وقف رعايتها للإرهاب”.‏ووجه الرئيس الأميركي رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني قائلاً: “رسالتي إلى خامنئي أن يصبحوا بلدا عظيما عوض أن ينتهجوا هذا النهج المدمّر”، مؤكداً “سنتفاوض مع الإيرانيين إذا أرادوا أن يتفاوضوا”.وكانت السلطات الإيرانية قد أسقطت طائرة أميركية دون طيار، كانت تحلق فوق مياه الخليج، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تراجع عن ضرب أهداف إيرانية، رداً على حادث الطائرة، مؤكدًا عزم إدارته فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية عدم التزامها بالاتفاق النووي.