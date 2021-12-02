ترامب:الولايات المتحدة فقدت نفوذها العالمي تحت إدارة بايدن

ترامب:الولايات المتحدة فقدت نفوذها العالمي تحت إدارة بايدن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخميس، أن نفوذ الولايات المتحدة في العالم أصبح في أدنى مستوى بعد وصول بايدن للبيت الأبيض.وأجاب ترامب في مقابلة  متلفزة مع قناة “جي بي نيوز” البريطانية، ردا على سؤال، حول موقع الولايات المتحدة على المسرح العالمي، قائلا :”هذه أدنى نقطة وصلت إليها البلاد، لا أذكر أن (أمريكا) كانت بهذا الموقع”.ولفت ترامب، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تدهورت منذ وصول جو بايدن إلى السلطة.وألقى ترامب باللوم على بايدن لعدم اتباع الخطة التي توصلت إليها إدارته، وتحسر على الأفراد والمعدات الأمريكية التي تركت وراءها مع انسحاب القوات المريكية من افغانستان.، قائلا: “هذا ليس انسحابا. هذا استسلام كامل”.واضاف أن بايدن ضعيف حتى في تعامله مع الملف النووي الإيراني.

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