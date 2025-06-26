ترامب:تقدّم كبير بشأن إنهاء الحرب في غزة

ترامب:تقدّم كبير بشأن إنهاء الحرب في غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن “تقدّماً كبيراً” يتحقق في ما يتعلق بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة.وقال “أعتقد أن تقدماً كبيراً يتحقق في ما يتعلق بغزة وأعتقد أن السبب هو الهجوم الذي نفّذناه”، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية على إيران قد تنعكس إيجاباً على الوضع في الشرق الأوسط.

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